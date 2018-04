América y Manchester United jugarán duelo amistoso

El Manchester United anunció que como parte de la gira internacional que realizan año con año, sostendrán un duelo amistoso ante las Águilas del América.

El club inglés eligió al cuadro de Miguel Herrera para su primer partido de dicha pretemporada, el cual será celebrado en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona.

