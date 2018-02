Al América de La Volpe le faltaron piezas

Ciudad de México

El panorama no era el más alentador. Si bien el prestigio que ha ganado a lo largo de su carrera como entrenador sustentaban sus aspiraciones, Ricardo La Volpe venía de un paso fugaz y polémico en cuestión extra deportiva con Chivas, y de una era poco positiva con un Jaguares cuando le dieron las riendas del América. Así que, a muchos les resultó extraño que las Águilas lo contrataran para terminar el Apertura 2016 que tan mal había iniciado.

El bigotón volvió a sacar los dotes y llevó al equipo a la Final, la cual perdió de manera dramática con Tigres. Para la siguiente campaña no clasificó a la Liguilla, lo cual, dijo, determinó su salida del club. Enseguida llegó Miguel Herrera al timón, y claro, las comparaciones comenzaron.

Ricardo La Volpe habló vía telefónica con La Afición sobre lo que le faltó en aquel entonces. No sabe si no lo quisieron respaldar o si no tenían dinero para invertir, lo único que le queda claro es que a su conjunto le faltaron refuerzos, mismos que al Piojo sí le ficharon.

¿Qué le faltó en su última etapa con América?

"Yo soy de analizarme. Mucha gente me preguntaba por qué no se jugaba como el Atlas, como Toluca o de la selección del 2006. El primer campeonato fue muy bueno, se llegó a la Final. Lo que no reconocieron es que desde que lo agarré fue invicto ese equipo. Las veces que se perdió, salvó con el Real Madrid, todos fue en penales, en el Mundial de Clubes fue en penales y en la Copa fue en penales. La primera etapa fue buenísima, hicieron muy bien las cosas los jugadores. Y en la siguiente etapa al equipo había que reforzarlo, se necesitaban volantes. Lamentablemente la gente no habla de la cantidad de contrataciones que hizo el América con mi salida, porque si me quieren comparar tendría que ser con el mismo plantel. Cuando comparan y hay seis o siete refuerzos no los entiendo. Hablan pavadas, estupideces. Cuando salió (Rubens) Sambueza no hubo refuerzo, ni cuando se fue Osvaldito (Martínez). Después llega Herrera se dan cuenta, y hoy el equipo se reforzó, por algo trajeron los refuerzos que trajeron, por algo contrataron más de seis jugadores".

¿No se sintió respaldado en ese momento?

"No sé si no estaba respaldado o si la institución no estaba para hacer un gasto, no sé qué pasó, no me incumbe, uno como técnico debe seguir con el material humano que tiene, por algo pasan las cosa. Pero si no tuviera razón, no se hubieran contratado seis o siete jugadores que hoy tiene el América. Qué bueno que el América hoy tiene el equipo que tiene, se reforzó, llegó a primer lugar. Cuando hay críticas sin base, a cada uno el tiempo lo pone en su lugar. A mí me criticaron, yo aguanté, luego salí, pero esos que criticaron no dijeron eso, que el América se reforzó y con qué nivel de jugadores, mínimo cinco de un alto nivel, tres mexicanos, más cinco extranjeros".

Siempre se asocia a Miguel Herrera con el La Volpe ¿Cuál es su opinión sobre la madurez del Piojo?

"Es algo lógico que la gente hable de cuántos títulos tengo, si soy ganador o no soy ganador, pero para un técnico es mayor halago el demostrar hacia tú persona que has dejado huella. Lo que está pasando con Herrera, con Pepe Cruz, Paco Ramírez, Sergio Bueno, el Negro Almirón en Argentina, todos han logrado objetivos. No solo hay que hablar de títulos, sino también de que dejas una huella, que el jugador cuando pasa a técnico se acuerde de las cosas que les he dejado. Herrera debe tener lo suyo más allá de lo que le he dejado. Cuando yo me formé me acordaba quién era (César Luis) Menotti, quién era (Carlos) Bilardo,(Adolfo) Pedernera. Siempre te adaptas a lo mejor que tienen, si te gusta como defiende, cómo atacaba, cómo salía jugando, eso es muy bueno".

¿Cómo analiza el clásico nacional?

"El América se ha reforzado muy bien, los equipos se forman a través de los jugadores. Un 60 o 70 por ciento son los jugadores y el 20 o 30 es la filosofía y el sistema de un técnico. Herrera está trabajando, los jugadores que se han incorporado se adaptaron y han demostrado su calidad. Todo lo que viene haciendo Guido como un volante de recuperación es muy importante. Está fuerte el América, pero no sería la primera vez que un equipo que no está dando resultados gane. Son partidos especiales. Los jugadores y el técnico de Chivas se incentivan más después de una racha que no es adecuada. Pueden decir, 'éste es el partido para demostrar'".