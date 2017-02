Llega América a Guadalajara

Guadalajara

Tal parece que el paso irregular del América no pasó desapercibido por sus aficionados. Y es que esta tarde, cerca de las 19:00 horas, las Águilas llegaron a su hotel de concentración de la avenida Américas y fueron cerca de 80 seguidores quienes alentaron y desearon suerte a los futbolistas azulcremas.

Aunque el América no llega de la mejor manera a diferencia de torneos anteriores, cabe destacar que los de Coapa no pierden con el Rebaño en suelo tapatío desde el 2011, inclusive, los capitalinos han eliminado de la Liguilla a los rojiblancos en los últimos dos torneos, situación que no olvidan los fans rojiblancos.

Chivas y América se medirán este sábado en a las 21:06 en duelo correspondiente de la fecha 7 del Clausura 2017 en la Liga Mx.

MC