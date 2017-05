América y Chivas disputarán título de Liga Sub-20

Ciudad de México

Se definieron los horarios para las finales de las categorías Sub 20 y Sub 17, del futbol mexicano, donde se enfrentarán América vs. Chivas y Pumas vs. Monterrey, respectivamente.

El primer partido del 'Clásico Nacional', se llevará a cabo en el Estadio Chivas el próximo miércoles, a las 17:30 horas y el campeón quedará definido en el Azteca, el sábado, a las 11:00 horas.

Por otra parte, Monterrey recibe a Pumas el miércoles en El Barrial, a las 11:30 horas, y el partido de vuelta tendrá como sede el Estadio Olímpico Universitario el sábado a las 10:00 horas.