Derecha, la zona más castigada de América

Ciudad de México

E l semblante de Ricardo La Volpe, el pasado sábado cuando le avisaban desde el campo que Renato Ibarra no podría seguir en el partido contra León, fue el síntoma perfecto de las complicaciones que se avecinaban en las Águilas. No puede estar América completo, las lesiones no le han dado tregua al cuadro azulcrema en los últimos meses, un factor que ha complicado sobre manera para que el estratega cuente con el equipo al cien por ciento.

Desde la llegada del Bigotón al banquillo americanista, en septiembre del año pasado, el entrenador ha tenido que ir cuadrando su equipo para cubrir las distintas bajas; sin embargo, ha habido dos en las que se ha tenido y se tendrá que esperar un tiempo mayor, las caídas de estos jugadores se han dado en la banda derecha. La historia negra del sector diestro empezó a mediados del torneo anterior, el primero en caer fue Paul Aguilar (septiembre) y siguió hasta hoy con Renato Ibarra, que han dejado y dejarán mermado al conjunto amarillo en los próximos meses.

La Volpe apenas tenía unos días en Coapa cuando Paul Aguilar cayó lesionado en el partido de octavos de final de la Copa Mx ante Veracruz, una lesión de ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha que dejó al jugador sin Copa, Liga, Liguilla y Mundial de Clubes; de hecho, el lateral por derecha continúa con su trabajo de recuperación y está próximo a volver, pero aún le faltan unas semanas.

La baja de Paul condicionó lo pretendido por La Volpe, porque se trata de un jugador que encaja perfecto en la ideología del entrenador, pues es un futbolista con ida y vuelta, capaz de llegar a línea de fondo para enviar servicios al área, además de darle amplitud y profundidad al equipo, pues Paul maneja a la perfección la línea de 5, incluso con Ignacio Ambriz llegó a tener jornadas en las que desempeñó las tres funciones (lateral, volante y extremo). En el momento de lesionarse, Aguilar era un convocado frecuente a la selección mexicana que dirige Juan Carlos Osorio.

La solución que encontró La Volpe fue poner a Bruno Valdez como lateral derecho y en otros compromisos a Edson Álvarez, pero también llegó a echar mano en algún juego de Ventura Alvarado y de Gil Burón, y es que un mes después de la lesión de Paul, llegó la del paraguayo Bruno Valdez.

Fue a finales de octubre, de nuevo en la Copa, ahora en la semifinal contra Chivas cuando se presentó una lesión en la rodilla izquierda de Valdez, por fortuna para América esta baja no fue tan grave, pero de nuevo dejó al equipo en inferioridad en algunos partidos. El guaraní reapareció hasta el Mundial de Clubes y pudo jugar la Final del Apertura 2016. Y en el actual Clausura 2017, Bruno —quien desempeña las tareas de lateral o central por derecha— volvió a ser baja por lesión y no pudo participar en el último Clásico Nacional de la Jornada 7, que las Águilas perdieron por 1-0.

La baja más reciente es la de Renato Ibarra, la fractura de peroné que sufrió el sábado ha generado que se acabe para el ecuatoriano la competencia, justo cuando se había afianzado como el volante por derecha que hacía también funciones de extremo y echaba una mano en las tareas defensivas, se había convertido en una válvula de escape y en un jugador al que empezaban a encontrar con facilidad para el mano a mano.

La banda derecha es la que más damnificados ha tenido en Coapa, pues si bien por la izquierda también llegaron a caer lesionados Miguel Samudio, Rubens Sambueza o Michael Arroyo, los periodos de recuperación de estos jugadores no fueron tan largos como los de Paul o Renato.

LAS ALTERNATIVAS

Ahora, Ricardo La Volpe deberá encontrar soluciones, gestionar su plantilla para que el equipo tenga buen cuerpo y no recienta la baja de Ibarra, hay jugadores para jugar en ese puesto, el más natural sería Cecilio Domínguez, el perfil natural del paraguayo es el derecho, aunque en los partidos que ha jugado han sido por el otro flanco, jugaría en esa zona, toda vez que también tiene desequilibrio además de ida y vuelta. Pero todo indica que el paraguayo no estaría presente en el juego de mañana en la Copa Mx contra Tijuana, porque si bien ya regresó a los entrenamientos, en el club consideraron desde el principio que el partido para el que volvería sin ningún riesgo sería contra Necaxa.

Darwin Quintero luce como otro de los candidatos, es una posición en la que ya ha aparecido en varios partidos, el asunto con el colombiano es que no tiene tanto regreso para apoyar en tareas defensivas, pero, a priori, sería el elegido para jugar ante los Xolos, a menos de que La Volpe tenga en mente alguna variante diferente.

Mientras, América sigue en busca de la Liguilla, mañana va por su pase a los cuartos de final de la Copa Mx, tendrá que hacerlo con cambios en la hoja de ruta, está en los elegidos corroborar su valía, es en estos momentos cuando los jugadores que esperan una oportunidad deben demostrar que tienen los galones para estar en América.