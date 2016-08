Si no gano un título me voy: Ambriz

Ciudad de México

Ignacio Ambriz seguirá como entrenador de América, Nacho seguirá porque la directiva confía en que el entrenador logrará que la imagen del equipo mejore y recupere su mejor versión para seguir en la búsqueda de la gloria deportiva este semestre.

En la conferencia de prensa no solo estuvo Ambriz, también hicieron acto de presencia los capitanes del equipo. Rubens Sambueza, Moisés Muñoz y Oribe Peralta, además de los presidentes del club. Ricardo Peláez, el deportivo y José Romano, el operativo.

La directiva asumió el golpe que significó la derrota contra Chivas, reconocieron que caló hondo, pero que es momento de mirar adelante. Entonces vino el momento. Pregunta para Ricardo Peláez, al presidente deportivo se le cuestionó si dado el contexto no contemplaría que Ambriz deje el cargo, en caso de que Nacho no logre el título de Liga.

Entonces, Ambriz no permitió siquiera que Ricardo Peláez contestara la pregunta, intervino de inmediato, pasó al frente y empeñó su palabra. "Yo te lo aclaro, si no ganó ningún título me voy yo, no te preocupes. Si no gano ningún título me voy y lo digo frente a todos". Mensaje directo del entrenador de las Águilas.

En la conferencia, José Romano también apuntó que para el partido contra León, la entrada al estadio será gratuita. Mientras Muñoz apuntó que hay cosas que se deben rescatar y que la derrota en el Clásico no les hace perder la mira en lo que se han propuesto.

Rubens Sambueza, capitán de las Águilas, dijo que están abiertos a las críticas de los aficionados y si éstos ocurren a manifestarse este miércoles serán atendidos y escuchados. Mientras, Oribe Peralta señaló que ya está trabajando en cancha y espera regresar a la actividad en el juego contra Cruz Azul, de la jornada 8 en el que dijo se verá un cambio radical en la actitud del equipo para lograr la victoria.