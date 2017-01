Agustín Marchesín es el nuevo guardián del América

Ciudad de México

Agustín Marchesín es un tipo de fe, honesto, habla claro y va de frente. El nuevo portero del América se estrena mañana en el arco de las Águilas en el debut del cuadro azulcrema en la renovada cancha de Toluca. En el partido que pone en danza a los de Ricardo La Volpe, Agustín será el nuevo guardián de una escuadra que siempre tiene la exigencia de ser competitiva y aspirante al título.

Lo sabe y lo ha asimilado de inmediato, pero también desecha cualquier presión, el arquero asegura que no llega a cubrir los zapatos de nadie, por aquello de la salida de Moisés Muñoz. También, Marchesín tiene claro que serán sus actuaciones las que convenzan y hagan que la afición americanista lo adopte como referente. Su mensaje es claro, sabe lo que tiene que hacer y lo que debe ofrecer a partir de este domingo.

Agustín acepta que el cambio de equipo y ciudad le ha costado, pero es profesional y está convencido que con el andar del tiempo, los colores del América terminarán por arraigarse en su persona, porque vestir la playera de un equipo como las Águilas está al alcance de muy pocos y él está listo para el reto.

Inicia una nueva era en América y también a nivel personal...

Sí, y la verdad que es algo muy lindo; obviamente, es un paso muy importante en mi carrera, estoy muy contento porque empieza para lo que nos hemos preparado este tiempo y ojalá Dios quiera que las cosas salgan como venimos haciéndolo en los entrenamientos, el equipo está con muchas ganas de que empiece todo, pero con la tranquilidad de saber que tenemos un gran plantel.

¿A qué viene Marchesín al América?

A partirse la madre, a hacer lo mejor, a tratar de ser el mejor Marchesín. La gente me va a ir conociendo, no al Marchesín que está dentro de la cancha, porque ése es un poco ficticio, van a conocer al que es fuera del campo, como persona, ojalá que de a poco me vayan conociendo y que todo marche bien para lograr lo que todos queremos y soñamos, que es lograr el campeonato.

Llevas ya algunos días trabajando aquí, en este tiempo, ¿qué me puedes decir de lo que es este club?

Hace dos años que estoy acá en México, vine gracias a Santos, un club al que le debo mucho, ahora llegó a una institución en la cual estoy empezando a marcar mi propia historia por llamarlo de alguna manera. Una institución muy grande, la más grande de toda América, así que contento porque es un club que es el más grande de México y a nivel continente es uno de los más grandes. Así que la verdad que feliz y agradecido por esta oportunidad porque es una oportunidad hermosa para lo que va hacer en mi carrera.

En el futbol hay mucha nostalgia, se habló mucho de la salida de Moisés Muñoz y de tu llegada, pero me parece que tú estás en el top de los mejores porteros del continente y creo que el aficionado americanista te va adoptar pronto...

En Santos, cuando llegué, me pasó lo mismo, me tocó suplir a Osvaldo (Sánchez) y entiendo a la gente, sé que el cambio de jugadores es muy difícil y más en el puesto del arco donde los arqueros duran muchos años, pero de a poco la gente me va a ir conociendo, como pasó en Santos y como me pasó en Lanús en su momento. Los cambios son difíciles para todos, pasa en nuestras casas y familias, y entiendo a la gente, creo que Moi les ha dado muchísimo, tuvo un cierre muy bueno ahora que terminó el torneo, pero uno viene a hacer lo mejor; no vengo llenar los zapatos de nadie, lo mismo dije cuando llegué a Torreón (en el Clausura 2015), vengo a hacer mi trabajo, vengo hacerlo de la mejor manera y vengo a dar lo mejor de mí. Me voy a entregar al máximo por esta institución, es una institución grande como lo dicen todos, así lo pienso y uno tiene la obligación de entregarse al máximo.

No es fácil llegar a un equipo grande, lo hemos visto con muchos jugadores que vienen de fuera y la presión es demasiada y no es fácil jugar en un equipo como éste.

Creo que es un desafío muy importante y muy lindo, mis metas a nivel personal siempre son estar en los primeros lugares; me tocó llegar a Santos y el desafío más grande era salir campeón y aquí pasa lo mismo. Acá tienes la obligación, pero yo siento la misma obligación en todos los lugares en los que estoy, creo que uno se prepara para ser campeón en el inicio del torneo y es una presión hermosa la que genera este equipo y este club, porque teniendo los jugadores que uno tiene como compañeros, la obligación es pelear por los primeros lugares y campeonar. Es una obligación muy linda.

¿Cómo va la adaptación a la forma de juego?, es un nuevo estilo para ti, nuevos compañeros y un sistema diferente, en el que La Volpe prioriza salir jugando desde el fondo y contigo inicia el juego.

La verdad, Ricardo te da un abanico de opciones para que tengas la posibilidad de jugar de mil maneras, estoy muy sorprendido y agradecido, primero por la oportunidad; segundo porque obviamente uno sabe que puede aprender mucho teniendo semejante entrenador. Hay que aprovecharlo al máximo y más teniendo la calidad de jugadores que hay, uno siente no la obligación, pero si el compromiso de querer jugar bien y que las cosas salgan bien y que nos vayamos conociendo de la manera que quiere el entrenador. Como dices, es un nuevo sistema para mí, pero creo que con los días uno va entendiendo lo que pretende el entrenador, tiene conceptos muy exactos y muy fáciles de entender. Es un tipo que lo tiene muy claro.

Y fue portero...

(Sonríe) sí, es algo bueno y un poco malo, porque fue un portero muy bueno, tuvo la posibilidad de estar en un Mundial... Es una presión muy linda, la verdad, es un técnico que como te decía recién, te da muchas opciones y conoce el puesto y eso también para mí es muy bueno y muy importante.

¿Cómo ha vivido tu familia este cambio?, porque ellos sufren y gozan y a veces la presión también absorbe.

La verdad, fue difícil, me veían contento en Torreón y también en Lanús; cuando me tocó venir a Santos dije que soy una persona que me apasiono del lugar en el que estoy, soy una persona que me entrego totalmente a la confianza que me dan. En Santos estaba muy bien, pero América es un salto importante, me costó mucho salir de Lanús, me costó muchísimo salir de Santos, pero América es una institución que, no tengo dudas, se va a ganar un lugar muy importante en mi persona, porque como dices, uno se tiene que sentir muy identificado, se tiene que sentir muy cerca y tiene que sentir lo que es América y tiene que ser apasionado de lo que hace y bueno vamos a dar lo mejor lo mejor que uno pueda dar para devolverle esa confianza que me han dado.

¿Qué has pensado sobre el debut? El domingo empieza el torneo y defenderás el arco de un equipo al que se le exige ganar desde el inicio.

Sabemos lo que es Toluca, me ha tocado jugar ahí en algunas oportunidades en ese estadio, que es muy lindo y está remodelado, así que también es una buena suerte inaugurarlo. Se viene un partido muy difícil, contra un rival que en la primera fecha ha jugado muy bien (venció 4-1 a Atlas), creo que va a ser un partido de ida y vuelta, y como América tenemos la obligación de salir a ganar en todas las canchas, de salir a jugar de la misma manera ya sea de local o de visitante, la obligación son los tres puntos.

¿Eres un hombre de fe?

Sí, creo mucho en Dios; uno se apoya mucho en él, no soy obsesivo, pero sí creo mucho en Dios y creo que es lindo todo lo que pasa, en Santos me acerqué mucho porque era gente muy creyente y me sentí muy bien en cuanto a eso.

Traes tatuado un rosario con una cruz en el brazo izquierdo, es como si encomendaras tus manos a Dios.

Es una zona que me gustó, me lo hizo un amigo y quedé muy contento, la verdad no lo había pensado así, pero es un buen pensamiento, todos los que creemos y pensamos que Dios siempre está ahí y nos ayuda, a mí me dio la posibilidad de hacer lo que me gusta y es un agradecimiento hacia él.

¿Te has imaginado el Azteca gritando ¡Marche, Marche!?

Sería algo muy lindo, tengo que trabajar muy duro para eso; sé que hay mucha gente que no estaba a favor, pero el objetivo que todos queremos tanto dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y la misma afición es lograr es el campeonato, así que tenemos que estar todos más unidos que nunca, éste es un equipo grande y cuando en equipo grande las cosas marchan bien lo hace todo más fácil.