Marchesín entiende a afición de Santos

Ciudad de México

A Agustín Marchesín le llovieron billetes al medio tiempo del partido de Copa contra Santos, una muestra del dolor que le causó a los seguidores laguneros su partida, pero él se lo tomó con calma.

"No es nada lindo, cualquier persona que ha tenido un paso importante en algún trabajo entiende que el reconocimiento de la gente va a ser bueno, pero es difícil generalizar, creo que mucha gente de Torreón es agradecida de lo que uno hace, estuve dos años y me tocó ganar títulos y pasé momentos inolvidables, uno entiende que la afición esté enojada, pero hoy me debo al América y uno quiere ganar todos los partidos que juega", dijo el arquero.

Marchesín convivió con fans de las Águilas en una firma de autógrafos patrocinada por Puma.