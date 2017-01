A partir de 2026, 48 equipos disputarán el Mundial

La FIFA aprobó hoy "por unanimidad" ampliar a 48 equipos desde la Copa del Mundo de 2026, con un formato de 16 grupos de tres equipos.

El Consejo de la FIFA, órgano de gobierno del futbol mundial, adoptó así la propuesta defendida por el presidente Gianni Infantino, para quien este cambio incrementará el interés deportivo de la competición y los ingresos financieros.

De esta manera, habrá 16 grupos con tres selecciones cada una, de los cuales dos se clasificarán para la próxima fase. A partir de dieciseisavos se jugará por sistema de eliminatoria.

