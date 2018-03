Sauber anunció a mujer como piloto de prueba para la F1

La colombiana Tatiana Calderón, de 24 años, será la piloto de pruebas de la escudería Alfa Romeo Sauber de Fórmula Uno durante la temporada 2018.



El equipo Alfa Romeo Sauber confirmó este martes a través de un comunicado 'la promoción' de Tatiana Calderón, quien pasa a ser piloto de pruebas tras haber ejercido durante el pasado curso como piloto de desarrollo.



El director del equipo Alfa Romeo Sauber, Frédéric Vasseur, explicó que están 'muy contentos' de poder continuar la colaboración con Tatiana Calderón.

We are happy to announce @TataCalde as our Test Driver for #F1 2018! 👏 "I have been able to substantially expand and develop my skills as a race driver, and I am convinced that I will be doing so throughout this year." Read full report 👉👉https://t.co/mTEJ3pvUIupic.twitter.com/nlAK1uZ0KB