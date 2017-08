'Checo' Pérez acepta su error en Gran Premio de Bélgica

Lieja, Bélgica

El mexicano Sergio Pérez ofreció disculpas al equipo, tras los múltiples incidentes en los que se vio involucrados qué lo llevaron a terminar abandonado el Gran Premio de Bélgica, decimosegunda fecha del Campeonato del Mundo de F1 2017.

En la vuelta 30, tuvo un contacto con su coequipero, el francés Esteban Ocon, que le dejó sin llanta trasera derecha, lo que le complicó llegar a pits, pero tras su regreso a la pista, en la decimotercera posición, sólo pudo llegar a la vuelta 42 de 44 pactadas cuando tuvo que abandonar.

Desde la largada, Pérez y su compañero ya se habían tocado antes de Eau Rouge, cuando Esteban Ocon y “Checo” chocaron, y no obstante que se relegó al undécimo lugar, pudo continuar la competencia.

Después, el volante azteca hizo un buen trabajo, ganó posiciones efectivas en pista, pero llegaría la vuelta 25 cuando fue llamado a pits para cumplir una sanción de cinco segundos por cortar pista, lo que simultáneamente le sirvió para hacer el undercut a Ocon.

Así, en el giro 29 Ocon iba a pits y se reincorporaba undécimo, por detrás de Pérez, décimo, pero en la vuelta 30 se tocaban los coequiperos de Force India, y el mexicano sacaba la peor parte, con el consecuente abandono, aunque el piloto fue ubicado 17.

“Una lástima, la verdad. Estoy muy apenado con todo el equipo porque perdimos puntos muy importantes, en una pista que teníamos que haber sumado puntos importantes a nuestro favor. En la arrancada no lo vi (a Esteban Ocon). Fue totalmente mi culpa porque no seleccioné el mapa, entonces no tenía la velocidad en recta, me iba protegiendo de (Nico) Hulkenberg, a quien había pasado, y cuando voy para adentro ahí estaba Esteban”, apuntó.

"Después vino la penalización de cinco segundos con (Romain) Grosjean, sentí que me empujó un poco para afuera, entré y tenía un ritmo muy fuerte y remontamos. Después llegó el contacto. Pensé que había margen, que íbamos a ir en una línea a Eau Rouge y después me iba a pasar, creo que no había necesidad de pasar en ese momento porque teníamos toda la recta por delante. Pero en fin, es una pena", indicó.

“Fue una carrera que todo me salió mal y bueno así son estos fines de semana, cuando nada te sale y así fue el día de hoy. El primer (incidente) sin duda que fue mi culpa, hay que saber aceptar cuando comentemos errores, y ese fue mi error. El segundo (incidente) fue de carrera, igual y pudo haber esperado (Esteban) para hacer la maniobra. No había por dónde pasar tampoco. Lo importante es que hay una buena rivalidad, pero sin duda fuimos más agresivos el día de hoy y perjudicamos al equipo”, explicó Pérez.

Ocon ha cerrado noveno, sumando dos puntos a su cuenta en el Mundial de Pilotos. El triunfador del Gran Premio belga ha sido Lewis Hamilton, seguido de Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo.