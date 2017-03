‘Checo’ tiene que cambiar en 2018

Ciudad de México

Adrián Fernández fue una de las figuras más reconocidas en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de 2016, apareció homenajeado por la organización, pero es el cariño de la gente la que muestra su peso en la historia reciente del automovilismo mexicano.

Fernández visitó la ciudad de México para comenzar la promoción del GP en 2017 y compartió sus impresiones sobre la experiencia de ser embajador de la carrera.

"Es bonito el cariño de la gente después y que te recuerden por lo que batallaste durante tantos años. El Gran Premio es un Diamante que tenemos en México. Tuve la fortuna de estar involucrado en año pasado y ver la organización y convivir con la gente, ver lo bien atendida que estaba la gente y no dudo que este año sea mejor", aseguró en entrevista con La Afición.

En cuanto a su pronóstico para la temporada 2017 del único referente que tendrá México en el Gran Circo, aseguró que es momento para que Sergio Pérez se mueva hacia adelante, "Checo necesita un equipo de fábrica, en ese sentido Force India ya le queda pequeño, aunque fue el equipo más eficiente en cuanto a presupuesto, y lo hicieron muy bien, tengo mis dudas si van a poder pelear por los mismos lugares que en 2016, a lo mejor en el inicio, pero no sé si al final porque el desarrollo técnico que va a suceder va a ser muy rápido por los cambios de reglamento y Force India no tiene el presupuesto de los equipos de fábrica como Renalt, McLaren, Mercedes o Ferrari".

El subcampeón de la CART en la temporada 2000 piensa que el reto para el piloto jalisciense será mayor con los cambios dentro de su propio equipo, "Ya no está la combinación de Checo y Nico Hulkenberg, que los hacía muy fuertes, si Checo sale adelante con todo y eso se va a ir todavía más para arriba. El cambio tiene que ser el próximo año, si no cada vez se vuelve más difícil llegar a un equipo de fábrica, el año próximo se acaban varios contratos y dependen de que tenga una buena temporada y se pueda consolidar", agregó.

En cuanto a sus expectativas para la temporada, desea que "sea menos aburrida" gracias a los avances mostrados por Renault, Ferrari y Red Bull en las pruebas de Barcelona, pero terminar con el dominio de Mercedes no se ve cercano. Sin embargo, será un año de muchos cambios.

"Es un año de transición en la Fórmula Uno, de los más importantes en la historia, no está Bernie Eccelstone, no está el segundo a bordo de Charlie Whithing, no está el campeón el mundo Nico Rosberg, no está Ron Dennis, no está Jenson Button, hay cambio de reglamento en los coches", consideró.

Actualmente asesora a Esteban Gutiérrez en la expectativa de regresar a la Fórmula 1 y aunque reconoce la dificultad destaca el momento que se vive en el automovilismo mexicano como una de sus mayores satisfacciones, "Es muy significativo lo que le pasó a Dani Suarez, un pilotazo y gran persona, se le dio la oportunidad que no se esperaba por el retiro de Carl Edwards. Lo decía desde el año pasado, es un gran momento para México, tenemos pilotos en todas las categorías y Esteban seguirá pisando cerca de Fórmula 1", concluyó el nacido en la Ciudad de México.