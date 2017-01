'Checo' Pérez, corredor latinoamericano del año

Ciudad de México

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, fue premiado como el mejor corredor latinoamericano de 2016 en la gala de los FIA Americas Awards celebrada en el Autodromo Hermanos Rodríguez, por lo que se dijo muy orgulloso de recibir el distintivo.

"Estoy muy contento y muy orgulloso de mi país, recibir este evento habla de cómo ha crecido el automovilismo en México y también de ver a las nuevas generaciones empujando fuerte".

Respecto a la temporada 2017 de Fórmula 1 se dice seguro de ser el piloto líder de Force India y también espera no llevarse una sorpresa con Esteban Ocon. "Yo he mencionado que el líder es el que más resultados le entrega al equipo y los últimos dos años fui yo. Entonces no cambia nada, espero seguir haciendo lo mismo".

El objetivo de Force India es mantenerse en el quinto lugar del Mundial de Constructores o incluso mejorarlo, de igual manera 'Checo' se dice listo para terminar en el Top 5.

"Force India se ha desarrollado muy fuerte y creo que viene el mejor año para el equipo, tenemos todo para dar el siguiente paso.

"Veremos que es lo que depara la nueva Fórmula 1 que tiene un cambio de reglas muy importante, será interesante lo que viene", concluye.