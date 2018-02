Sauber muestra su nuevo monoplaza 2018

Sauber Fórmula 1 reveló la imagen de su monoplaza C37 para la temporada 2018 incorporando el color rojo, tras la alianza con Alfa Romero.

La escudería suiza muestra el logotipo de la marca italiana en la parte superior de la tapa del motor.

Jörg Zander, el director técnico de Sauber asegura que el monoplaza representa la nueva filosofía del equipo.

The wait is over. Ladies and gentlemen, we present to you the #C37 - Watch on full screen here: https://t.co/2jJiVxg98j