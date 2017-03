Romain Grosjean, ejemplo de regularidad

Ciudad de México

Romain Grosjean es un ejemplo de consistencia. El piloto francés correrá en su sexta temporada consecutiva en Fórmula Uno a partir de esta semana, cuando inicie la campaña 2017 en el Gran Premio de Australia.

El galo tiene 10 podios en su carrera en la máxima categoría, y es el cuarto en la historia con mayor cantidad de carreras terminadas en los tres primeros lugares sin ganar, pero lo ha hecho en equipos que han estado lejos de pelear por victorias.

Será su sexta campaña en total, ya que debutó en el Gran Circo en 2009, a los 23 años, como piloto de Renault en reemplazo del brasileño Nelson Piquet Jr., y obtuvo como mejor resultado el puesto 13 en Brasil, pero volvió a la categoría de GP2, para coronarse en la campaña 2011.

Regresó a la parrilla de la F1 en 2012 con el equipo Lotus, donde dio muestras de su talento con un tercer lugar en Bahréin, y un segundo en Canadá, además de un podio en Hungría, para terminar en el octavo puesto del campeonato de pilotos.

Pero para 2013 aumentó su cuota, con terceros lugares en Bahréin, Alemania, Corea, Japón e India, y un segundo puesto en Estados Unidos para sumar 132 puntos y ser séptimo; sin embargo, Lotus no encontró la consistencia a la campaña siguiente y apenas tuvo ocho unidades.

En 2015 volvió al podio con un tercer lugar en Bélgica, y a pesar de ser anunciado como el primer piloto en la historia del equipo Haas para la siguiente campaña, en las últimas tres carreras entró en el Top 10 para despedirse de la escudería.

El galo tomó la responsabilidad de desarrollar el automóvil de la escudería norteamericana, y de nuevo cumplió en la pista. Fue sexto en Australia, en el debut con el equipo, y quinto dos semanas después, para comenzar el sueño de la mejor forma.

Terminó la temporada con 29 puntos, para ser el 13 del campeonato de pilotos, y de cara a la nueva temporada explicó a La Afición que espera que no haya una caída en el rendimiento del monoplaza, con las nuevas reglas que prometen aumentar la velocidad, y aunque mantiene los pies en la tierra, espera mejorar la cosecha de unidades, y buscar su undécimo podio en la máxima categoría.

-Después de un buen primer año, ¿qué esperas del equipo Haas para esta temporada?

Obviamente queremos hacerlo mejor que el año anterior, esperamos ser capaces de sumar puntos con más regularidad, creo que con toda la experiencia que tenemos ahora, debe ser una meta que podamos ser capaces de conseguir.

-¿Crees que será más difícil este año, por el cambio de reglas y una posible baja en el rendimiento?

Creo que es lo que mucha gente piensa, pero tenemos más experiencia, y estamos más preparados, así que espero que no.

-¿Qué piensas de los cambios en el reglamento de F1 para 2017?

Me encantan las nuevas reglas, me gusta el nuevo automóvil, la forma en que se ve. Me agrada el hecho que sean más anchos y más rápidos, esperamos que también sean buenos para correr.

-¿Otros 29 puntos serían una buena cifra?

Serían muy buenos, pero queremos más que eso.

-¿Crees que un podio este año es posible?

Nunca debes decir nunca, haremos todo lo que sea posible para conseguirlo.

-¿Cómo te sientes con tu nuevo compañero, Kevin Magnussen (que reemplaza al mexicano Esteban Gutiérrez)?

Kevin es una gran persona, tiene mucha experiencia, y será rápido, así que eso será muy bueno para el equipo