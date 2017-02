Rosberg promete no revelar secretos de Hamilton a Bottas

MÓNACO, Francia

El alemán Nico Rosberg, último campeón de la Fórmula 1, aseguró hoy que no intervendrá en el nuevo duelo interno en Mercedes entre su ex compañero Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y prometió no revelar secretos del británico.

"Voy a mantenerme muy, muy neutral", afirmó Rosberg antes de la entrega de los Premios Laureus del deporte en Mónaco.

El finlandés Bottas, quien sustituye desde esta temporada a Rosberg en Mercedes, pidió conversar recientemente con el alemán.

Rosberg se mostró dispuesto a ayudar a Bottas en su nueva etapa, aunque advirtió que no ventilará asuntos de Hamilton, su histórico rival. "No voy revelar secretos sobre Lewis", afirmó.

El alemán, quien se retiró días después de lograr a fines del año pasado su primer título mundial, continuará ligado a Mercedes y será su embajador a lo largo de 2017.

Bottas, por su parte, visitó hoy la central de la escudería en Stuttgart y dio una vuelta por el museo de Mercedes-Benz. Allí tuvo la oportunidad de subirse a la "flecha de plata" con la que el argentino Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1955.