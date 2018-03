Nico Hülkenberg busca el podio

Ciudad de México

El alemán Nico Hülkenberg vivirá su octava temporada en Fórmula Uno y parte como el piloto que más Grandes Premios ha corrido sin alcanzar un podio, con 137, nueve más que su compatriota, Adrian Sutil, quien había dejado la marca en 128, una cifra que el actual conductor de Renault rebasó la campaña anterior.

El germano de 30 años debutó en el Gran Circo con Williams en 2010, pero tuvo que esperar un año para volver a la máxima categoría, lo hizo con Force India, donde fue cuarto en Bélgica en 2012, un resultado que repitió en Corea 2013, pero con Sauber.

De nuevo con Force India estuvo cerca del podio en Spa-Francorchamps, con un cuarto puesto, pero a partir de ahí se alejó.

El año pasado llegó a Renault con el objetivo de desarrollar el monoplaza y mejorar los resultados del debut del equipo francés, lo cumplió con cuatro sextos lugares.

Esta vez, con aspiraciones mayores en la escudería gala, el alemán podría terminar con esa maldición, aunque prefiere no concentrarse en la campaña que inicia este fin de semana en Australia.

"No me gusta poner metas concretas para la temporada, quiero presionar lo más que puedo, dar todo cada vez que me suba al auto y después ver qué ocurre, obviamente, todos queremos los mejores resultados posibles, pero hay otros 19 pilotos que pelean por el mismo objetivo", aseguró a La Afición.

El alemán se entusiasma con el desarrollo que ha habido en Renault para esta campaña y afirmó que la clave será que el auto se mantenga en la pista, después de sufrir seis retiros en 2017, tres en las últimas cinco carreras.

"Veo un equipo que tiene hambre de correr y de cumplir con sus objetivos, como piloto, eso me emociona, estamos enfocados en la confiabilidad este año, así que es importante que resolvamos eso porque nos ayudará a presionar y a pelear por una buena cantidad de puntos en cada carrera".

Después que Force India haya conseguido dos veces en fila el cuarto lugar del campeonato de constructores, detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull, en esta ocasión hay varios candidatos, incluido el equipo galo, que tuvo 49 unidades más entre 2016 y 2017 y espera crecer aun más.

"Pelearemos por puntos en cada Gran Premio, Carlos (Sainz) y yo nos esforzaremos por ser competitivos cada fin de semana, no nos ponemos objetivos, tomaremos las cosas una a la vez, pero pasaremos muchas horas en el taller para estar preparados para este reto", aseguró.

FELIZ CON SAINZ

Luego de una campaña en la que tuvo como compañero al británico Jolyon Palmer, quien en su segundo año en el serial apenas consiguió ocho puntos, todos con el sexto lugar en Singapur, dos carreras antes de despedirse del Gran Circo, Hulk tendrá a Sainz como coequipero de tiempo completo, después de compartir garaje en los últimos cuatro Grandes Premios del 2017.

"Carlos es un piloto muy talentoso y nos presionaremos durante la temporada con el objetivo colectivo de beneficiar al equipo, él demostró lo que puede hacer cuando llegó a la escudería para las últimas cuatro carreras de la campaña, lo que sé es que mejoraremos nuestro nivel este año y creo que es sano y un argumento para motivar al equipo".

La mayor novedad en la Fórmula Uno para esta campaña es la introducción del halo, un dispositivo que va sobre el asiento del piloto para mantenerlo a salvo de un posible impacto externo y aunque su introducción recibió algunas críticas al interior de la parrilla, al final los conductores lo han aceptado, incluido el experimentado alemán.

"Estoy tranquilo respecto al halo, no me distrae ni me molesta y está ahí por una razón, tenemos que aceptar que es un objeto prominente en el auto por ahora, pero lo único que queremos nosotros es correr", mencionó.

El ganador de las 24 horas de Le Mans en 2015, buscará a partir de este fin de semana en Melbourne los éxitos con el auto que ha ayudado a desarrollar para no tener que esperar otra campaña para conseguir su primer podio en F1.

Sin embargo, tendrá la presión de superar a Sainz, quien el año pasado sumó más puntos que Hülkenberg, a pesar de competir con dos escuderías distintas en el año.