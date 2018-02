Mercedes presenta su monoplaza para temporada 2018 de F1

La escudería Mercedes presentó hoy el coche con el que espera estirar una temporada más su hegemonía en la Fórmula 1.

Campeón de los últimos cuatro títulos mundiales de pilotos y constructores, el equipo alemán con sede en Reino Unido levantó la lona de su W09 en el circuito de Silverstone.

"Es un momento muy especial", comentó el jefe del equipo, Toto Wolff. "Es el fruto de todo el trabajo duro que hemos hecho en el invierno".

Estéticamente no se aprecian grandes cambios respecto del modelo de la temporada anterior y lo que más llama la atención es el "halo", el nuevo sistema de seguridad que protege la zona del cockpit.

"Necesitábamos desarrollar el coche sin perder velocidad. El reto era mantener ese balance", señaló Wolff durante la presentación, en la que participaron los pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

