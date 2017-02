Hamilton entrenó en México previo a temporada de F1

Lewis Hamilton continúa con su preparación rumbo a la temporada 2017 de la Fórmula 1, que iniciará a finales de marzo.

El piloto británico estuvo toda esta semana en México para continuar con su preparación física, un país al que le ha tomado cariño y al que considera “su segundo hogar”.

“Tuve una semana asombrosa entrenando en México. Amo estar aquí. Comienzo a verlo como mi segundo hogar. Volveré pronto”, expresó el principal conductor de la escudería Mercedes.

Hamilton competirá en el país del 27 al 29 de octubre, cuando el Gran Premio de México llegue al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Had an amazing week training in Mexico. I love it here. Starting to think of it like a second home. Be back soon. #VivaMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/WcRS3SovLE