Räikkönen atropella a mecánico en GP de Bahréin

El finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) atropelló a uno de sus mecánicos, encargado de cambiar la rueda trasera izquierda de su monoplaza en su segunda parada en boxes, este domingo durante el Gran Premio de Bahréin, y abandonó inmediatamente la carrera.

"Aparentemente, se trata de una fractura de tibia y peroné", indicó Ferrari en un tuit tras la carrera. "Nuestros recuerdos están con Francesco. Sé fuerte".

Apparently a shinbone and fibula fracture, our thoughts are with Francesco, stay strong #BahrainGP