Haas presenta su segundo bólido en F1

El equipo estadounidense Haas presentó este domingo el VF-17, su segundo bólido para el Mundial de Fórmula Uno, que en 2017 pilotarán el francés Romain Grosjean, que permanece en la escudería, y el danés Kevin Magnussen, que procede de Renault y sustituye al mexicano Esteban Gutiérrez.



El aspecto del nuevo coche, propulsado con motor Ferrari, tiene mayor presencia de color gris y una aleta de tiburón en la tapa del motor.



"Los pedales son iguales, pero el resto es muy diferente al coche del año pasado", afirmó el jefe del equipo, Gunther Steiner.



"Siempre tratas de hacer un coche más veloz, y para ello tiene que ser más ligero. La aerodinámica es totalmente nueva, así como los neumáticos. Estéticamente el coche tiene un aspecto más agresivo. Es más ligero y aerodinámicamente más eficiente", agregó.



"Todo lo que aprendimos de nuestro primer coche se ha aplicado en el nuevo", precisó.



Grosjean, que en 2016 protagonizó un gran inicio con un sexto y un quinto en las dos primeras carreras, sigue en el equipo por segundo año. Se le une Magnussen. expiloto de Renualt que reemplaza a Gutiérrez.



Pese a su gran inicio en 2016, Haas no pudo mantener el ritmo en el resto de la temporada, por lo que sus responsables decidieron invertir los recursos en preparar el coche de 2017.



