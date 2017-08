Fórmula 1 anuncia Mundial de automovilismo virtual

La máxima categoría del deporte motor anunció este lunes el lanzamiento de la Fórmula 1 Esports Series, competencia virtual que reunirá a los mejores videojugadores de todo el mundo.

A través de la asociación entre la Fórmula 1, una compañía desarrolladora de videojuegos y una empresa líder mundial en competiciones de deportes virtuales, se pondrá en marcha la primera edición anual de la F1 Esport Series.

Los competidores del mundial virtual de la Fórmula 1 participarán en tres etapas: en septiembre, a través de las tres plataformas más populares de videojuegos, se llevará a cabo en línea la clasificación de los 40 mejores tiempos.

La semifinal se realizará el 10 y 11 de octubre en Londres, Inglaterra, donde los mejores 20 tiempos asegurarán su pase a la final, programada para el 24 y 25 de noviembre, durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

