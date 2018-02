La Fórmula 1 sustituirá a edecanes por ‘Grid Kids’

Los nuevos propietarios del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno informaron este lunes de que decidieron reemplazar a las chicas de la parrilla con niños en la temporada 2018.

La semana pasada la F1 informó de que en 2018 ya no habrá azafatas en la parrilla de los grandes premios. Ahora anunciaron que éstas serán sustituidas por los bautizados como "Grid Kids" (chicos de la parrilla).

Los niños serán elegidos por los clubes automovilísticos locales en función de sus méritos o por sorteo, y acompañarán a los pilotos en cada gran premio.

"Este será un momento extraordinario para estos jóvenes: imagínense, parados junto a sus héroes, mirando cómo se preparan para competir; Estar junto a la elite de la elite del automovilismo en esos preciosos minutos justo antes de la salida", afirma Sean Bratches, director general de la F1.

"Qué experiencia inolvidable para ellos y sus familias. Una inspiración para seguir conduciendo, entrenando y aprendiendo para que ellos mismos puedan soñar con estar un día allí. Qué mejor manera de inspirar a la próxima generación de héroes de Fórmula 1", mencionó.

Los' Grid kids' ya fueron utilizados en la Fórmula E, incluso en la prueba disputada en Santiago de Chile el fin de semana pasado.

Los chicos de la parrilla, que irán acompañados por sus familiares, serán elegidos en todos los grandes premios de Fórmula Uno y también en las carreras de Fórmula 2 y GP3, siempre que sea posible.

Para el presidente de la FIA, Jean Todt, "la Fórmula Uno es la cúspide del automovilismo deportivo y el sueño de cada joven deportista que compite en las categorías inferiores que conforman la pirámide monoplaza de la FIA, desde el karting hasta la F1".

"Por lo tanto, estamos encantados de acercar un poco más ese sueño, dando a los futuros campeones de nuestro deporte la oportunidad de estar junto a sus héroes en la parrilla de salida de las carreras", agregó.



