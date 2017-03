Burla de Nico Hulkenberg recibe épica respuesta

Nico Hulkenberg, actual piloto de Renault Sport, se burló del color que usará la escudería Force India con motivo de su nuevo patrocinador.

"Ahora finalmente saben porque dejé a Force India", reza el Twitter del piloto alemán.

Now you finally understand why I left Force India. 😉🤣🤐😂 #Formula1 pic.twitter.com/02Yh2foari

Sin embargo, no contaba con la reacción de su antigua casa que respondió de forma épica subiendo una imagen de Nico con una botarga de Hello Kitty con el texto "pero pensábamos que AMABAS las adorables y pequeñas cosas rosas", firmó la escudería.

@HulkHulkenberg but we thought you just LOVED adorable pink little things! 💕 pic.twitter.com/VFNQkE9JRq