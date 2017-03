'Checo' Pérez correrá con coche rosa

Force India presentó el monoplaza con el que Sergio 'Checo' Pérez correrá el Mundial 2017 de la Fórmula 1, el cual es rosa.



El VJM10 es producto de la nueva alianza de la escudería con la empresa WBT, dedicada al tratamiento de aguas.

La vestimenta y los cascos de los competidores de Force India, entre quienes está el piloto mexicano, también tendrán la nueva tonalidad del automóvil, el cual dejó atrás el tradicional gris con naranja.

The partnership with BWT will be reinforced by the pink helmets of @SChecoPerez & @OconEsteban complementing the car https://t.co/E8z2yOcGuhpic.twitter.com/iW3CoZ7M4S