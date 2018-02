Ferrari presenta monoplaza para temporada 2018 de F1

La escudería italiana Ferrari presentó este jueves el SF71H, monoplaza con el que competirán durante la temporada 2018 de la Fórmula 1 y con el que buscarán terminar con la hegemonía de Mercedes en el máximo circuito del automovilismo.

Una de las principales modificaciones respecto al SF70H, modelo con el que corrieron el año anterior, es la inclusión del halo de seguridad encima del asiento del piloto para poder protegerlo, además de regresar a la tradicional carrocería completamente roja.

"El SF71H representa una evolución respecto al carro del año pasado, que era ya un buen proyecto. Intentamos mantener nuestras fortalezas, la primera de ellas podría decir que es la agresividad en algunos conceptos", mencionó el director técnico de la escudería, Mattia Binotto, durante la presentación del monoplaza.

El nuevo auto de Ferrari tendrá su debut en la pista el próximo domingo 25 de febrero en Barcelona, un día antes de que inicie la pretemporada en el circuito español.

