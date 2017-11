Escudería Mercedes sufre asalto en Brasil

Miembros de la escudería Mercedes del campeón mundial Lewis Hamilton afirmaron que fueron asaltados a mano armada a bordo de su camioneta mientras abandonaban el circuito donde el domingo se llevará a cabo la Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno.

No hubo reporte de heridos en el incidente del viernes, pero un nervioso Hamilton - que no estuvo presente en el asalto - publicó en Twitter que "se realizaron disparos".

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.