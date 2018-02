'Checo' Pérez conoce el nuevo Force India para la temporada 2018

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez presentó junto con su escudería Force India el nuevo monoplaza con el que competirán en la temporada 2018 de la Fórmula 1.

Se trata del VJM11, el cual luce los ya tradicionales colores rosa con blanco que adoptaron desde la temporada pasada.

En el acto de presentación del bólido estuvo el volante tapatío y el francés Esteban Ocon, quienes fueron los encargados de revelar la máquina con la que planean redondear una buena campaña.

For the first time in 2018... OFF WE GO!@NMazepin takes the VJM11 and it feels like we’ve never been away! #PinkRedefinedpic.twitter.com/016A37klK7