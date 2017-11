Carlos Sainz dona un casco para el Instituto Ayrton Senna

El piloto español Carlos Sainz donó hoy un casco pintado por el grafitero Shock Maravilla al Instituto Ayrton Senna, el cual dirige la familia del brasileño fallecido en 1999 en un accidente acaecido en el circuito de San Marino.

El casco, pintado con los colores verde y amarillo e inspirado en el fallecido piloto, será subastado por el Instituto Ayrton Senna y el valor recaudado será destinado a los proyectos de educación de la entidad.

Lovely moment with @estrellagalicia and the @ayrtonsenna Foundation - presenting @Carlossainz55 with a hand-painted helmet! #BrazilGPpic.twitter.com/dei1IO3Js5