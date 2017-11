Tras 30 años de ausencia, Alfa Romeo regresa a la Fórmula 1

Luego de más de 30 años de ausencia, la legendaria marca automotriz Alfa Romeo volverá a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2018, en asociación con la escudería Sauber.

En un comunicado, la empresa italiana detalló que el acuerdo es de carácter técnico y comercial por un periodo plurianual, y señaló que la escudería llevará por nombre "Alfa Romeo Sauber F1 Team", la cual correrá con los colores y el logotipo de la marca italiana, pero los vehículos seguirán equipados con motores Ferrari.

