Grandes plumas en 86 años de La Afición

Ciudad de México

Todos los días, desde hace ya 86 años, en La Afición hemos cumplido con llevar hasta tus manos la información más oportuna en el mundo del deporte.

Desde que el legendario Fray Nano fundara este periódico, en 1930, hasta la edición de este 25 de diciembre del 2016, grandes personalidades del deporte y periodistas destacados, han aportado para que día con día conozcas diferentes puntos de vista, con los que puedes o no concordar, pero que te invitan al debate.

Aquí te dejamos una breve semblanza de los colaboradores que diferentes generaciones han leído en nuestras páginas, y, con el andar de los años, también en nuestra página web.

FRAY NANO

Alejandro Aguilar Reyes, mejor conocido como 'Fray Nano', fue pionero del beisbol y considerado el padre de la Liga Mexicana de Beisbol.

Impulsado por el deseo de poder escribir y plasmar a su gusto todos sus conocimientos y experiencia como periodista, Fray Nano creó La Afición. El primer diario deportivo del mundo.

Sus crónicas y columna 'Comentarios de Fray Nano y Picadillo' fueron leyenda en nuestras páginas, mismas que son atesoradas en nuestros archivos como el más valioso tesoro de quien puso la primera piedra de esta, su redacción.

MONOSABIO

Desde los inicios de La Afición, que también se volvió especialista en el arte de la tauromaquia, contamos con la colaboración del reconocido periodista Carlos Quiroz 'Monosabio', quien desde 1903 ya trabajaba en su propia publicación de toros 'Ratas y Mamarrachos'.

En este periódico, 'Monosabio' compartió su sabiduría y exquisitez para relatar las crónicas de toros y sus columnas eran esperadas por los amantes de este deporte.

DON FACUNDO

Fray Nano confió en Monosabio y Manuel Fernández 'Don Facundo' para dar los primeros pasos en La Afición.

'Don Facundo' tenía mucho oficio y entre otros deportes, destacaban sus columnas y crónicas de futbol.

JORGE ALARCÓN RUBIO

Impulsado por su padre, Don Benjamín Alarcón (que también fue colaborador de La Afición), Jorge Alarcón Rubio, mejor conocido como 'Sonny' Alarcón, fungió como nuestro columnista desde 1947 hasta 1960.

'Sonny' aportó su talento y calidad que después lo volverían uno de los cronistas más populares de México; falleció en el 2001 a causa de un infarto.

ÁNGEL FERNÁNDEZ

"A todos los que quieren y a todos los que aman el futbol", esa será la frase con la que siempre será recordado el mítico narrador de futbol Ángel Fernández.

Fernández Rugama, cuyo deceso paralizó al futbol nacional, en mayo del 2006, fue otra gran pluma que nuestros lectores pudieron disfrutar en nuestras páginas mientras fungió como colaborador de este periódico.

Ángel fue creador de grandes apodos del futbol nacional como: 'El Gato' Marín, 'La Cobra' Muñante, 'El Kalimán' Guzmán o 'El Niño de Oro', Hugo Sánchez.

RAFAEL OCAMPO

Con su siempre candente punto de vista, su columna 'A alón parado' es siempre una de las más populares entre nuestros seguidores en internet y los lectores del diario.

Rafael tiene gran experiencia en selección mexicana, siguiendo al equipo tricolor en varias ediciones de la Copa del Mundo, así como Finales del futbol mexicano, entre otros eventos de talla internacional.

'Rafa' ha sido también recurrente invitado en programas de análisis, en donde le pone el toque picante a sus declaraciones dentro de las mesas de debate.

GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

'Amigo y rival' de Rafael Ocampo, Gerardo Velázquez de León aportó sus conocimientos deportivos a este diario con su columna 'El fondo del Meollo'.

El director del canal TVC Deportes no se toca el corazón cuando se trata de dar su punto de vista, el cual suele ser criticado o aplaudido. Lo cierto es que no le tiembla la mano cuando de atacar lo que considera injusto se trate.

Gerardo también tiene amplia experiencia en la narración de partidos de futbol en diferentes ligas del mundo, pues su voz le ha dado emoción a partidos del futbol mexicano, holandés, alemán, español, entre otros.

MIGUEL HERRERA

Muchos aún recuerdan las famosas columnas del hoy director técnico de Xolos de Tijuana en nuestras páginas.

'Las Pulgas del Piojo' eran puntos de vista del estratega donde compartió sus vivencias desde el banquillo y alguno que otro punto de vista sobre la actualidad del balompié nacional.

Miguel Herrera y 'sus pulgas' estuvieron en La Afición por espacio de dos años.

DAVID FAITELSON

En una odiosa comparación con el América, David Faitelson ese periodista que todos 'aman y odian'.

Hace poco más de un año que el comentarista y analista de ESPN dejó de escribir 'El Color de Faitelson' en nuestra página web y versión impresa.

Siempre al pendiente de los temas más calientes en una amplia gama de conocimientos en diversas áreas deportivas, el periodista cuenta con reconocimiento internacional, sobre todo en Centroamérica, donde se ha visto envuelto en polémica por sus duros comentarios hacia selecciones como Honduras o El Salvador.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUEVEDO

'Joserrita' se ha ganado un título más alto que el solo ser hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández.

Con su columna 'Cartas Oceánicas', nos delita con su amplio y exquisito vocabulario, donde nos cuenta lo mejor del futbol internacional y aquellos temas deportivos que difícilmente tienen difusión en México. Grandes secretos revelados desde el otro lado del Atlántico.

En La Afición tenemos el lujo de seguir contando con su colaboración pues ahora ha iniciado una nueva etapa como directivo del conjunto León, en la Liga Mx.

CARLOS ALBERT

Una voz más que autorizada para hablar del deporte y el futbol en general. Carlos Albert es reconocido por su trayectoria como futbolista profesional y su estilo duro y crítico para descalificar aquello que le parezca injusto o ajeno al título de su columna 'Juego Limpio'.

Muchos lo critican pero la gran mayoría comparte su punto de vista en vario temas que entre semana publicamos en nuestro portal y periódico.

Carlos Albert acarrea casi 40 años de experiencia en el periodismo y tuvo la oportunidad de estar al frente del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

ARTURO BRIZIO

En La Afición también contamos con la valiosa colaboración de un ex árbitro con experiencia internacional que no solo se popularizó por sus destacadas actuaciones en Finales de Liga y en Copas del Mundo; Arturo Brizio saltó a la fama el día que no le tembló la mano para expulsar a la leyenda francesa, Zinedine Zidane.

Un silbante de la talla de Arturo Brizio tiene que estar sí o sí entre nuestro grupo de columnistas, y todos los jueves puedes encontrar su aportación en '9 Apuntes Bajo la Lupa'.

ENRIQUE BURAK

Ya es unas de las clásicas plumas en el periodismo deportivo y La Afición tiene el privilegio de contar con su punto de vista en las páginas diarias y la era digital, ha maximizado el alcance para que día a día nuestros lectores disfruten de sus conocimientos de Ligas Mayores y NFL.

Encuentra su colaboración 'Llamen a los vecinos' todos los jueves en La Afición y La Afición.com.